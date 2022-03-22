قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في حين تحاول الحكومة تقليل تأثير أزمة التضخم العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الأمور صعوبة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات تناسب الوضع الخاص باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أنه لا تبدو هناك حلول وشيكة، لذا كان لزامًا على الحكومة اتخاذ هذه القرارات؛ للتقليل من أعباء هذه الأزمة على المواطن.

وذكر أن قرار تبكير موعد الزيادات الخاصة بالمرتبات والمعاشات يمثل إحدى مظلات الحماية للمواطن، موضحًا أن الحكومة تتحمل تكلفة هذا التقديم بما يعادل 8 مليارات بالنسبة للمرتبات و8 مليارات أخرى بالنسبة للمعاشات.

وأكد أن الدولة تتحمل أكبر قدر ممكن من الأعباء نيابة عن المواطن، مضيفًا أن الحكومة ضخت 16 مليار جنيه إلى دخل المواطنين للتعامل مع الأزمة الحالية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولفت إلى أن قرار ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» يكلف الدولة حوالي 2.4 مليار جنيه، لكنه أحد الوسائل الهامة لتقليل الأعباء ومحاولة التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر احتياجًا.