وزير خارجية الإمارات يبحث مع رئيس إستونيا تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع رئيس إستونيا ألار كاريسو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال لقائهما بمقر إكسبو 2020 دبي، اليوم الثلاثاء، حيث تناولا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، وسبل تعزيز جهود تحقيق تسوية سياسية لهذه الأزمة.

واستعرض الجانبان مشاركة إستونيا في إكسبو 2020 دبي، وأهمية الاستفادة مما وفره هذا الحدث العالمي من فرص لتعزيز التعاون المثمر والبناء بين الدول ودفع جهود التنمية والتقدم في المجتمعات.

ومن جهته، أكد وزير خارجية الإمارات عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وإستونيا، وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور في العديد من المجالات.