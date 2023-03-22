 خالد لطيف يعلن رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 3:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

خالد لطيف يعلن رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:42 ص

أعلن خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، رحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: «يمكننا القول أن فيريرا رحل عن الزمالك بشكل نهائي، الأمور بين الطرفين انتهت تقريبا»

وأضاف: «فيريرا سيرحل عن الزمالك بطريقة تناسب الإنجازات التي قدمها مع الفريق في السنوات الماضية، حتى وإن لم يكن موفقا في هذا الموسم».

وأوضح: «فيريرا كان لديه مرونة كبيرة في المفاوضات مع الزمالك، بشأن حصوله على المستحقات المتأخرة قبل الرحيل».

وأتم: «مجلس الإدارة استقر أن المدير الفني القادم للزمالك سيكون أجنبيا، ولكننا سنكلف جهاز مصري من أبناء النادي بتولي المهمة الفنية في المرحلة الانتقالية المؤقتة قبل تعيين المدرب الجديد».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك