خالد لطيف يعلن رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك

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أعلن خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، رحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: «يمكننا القول أن فيريرا رحل عن الزمالك بشكل نهائي، الأمور بين الطرفين انتهت تقريبا»

وأضاف: «فيريرا سيرحل عن الزمالك بطريقة تناسب الإنجازات التي قدمها مع الفريق في السنوات الماضية، حتى وإن لم يكن موفقا في هذا الموسم».

وأوضح: «فيريرا كان لديه مرونة كبيرة في المفاوضات مع الزمالك، بشأن حصوله على المستحقات المتأخرة قبل الرحيل».

وأتم: «مجلس الإدارة استقر أن المدير الفني القادم للزمالك سيكون أجنبيا، ولكننا سنكلف جهاز مصري من أبناء النادي بتولي المهمة الفنية في المرحلة الانتقالية المؤقتة قبل تعيين المدرب الجديد».