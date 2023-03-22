خالد لطيف يعلن رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك

أعلن خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، رحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض.
وقال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: «يمكننا القول أن فيريرا رحل عن الزمالك بشكل نهائي، الأمور بين الطرفين انتهت تقريبا»
وأضاف: «فيريرا سيرحل عن الزمالك بطريقة تناسب الإنجازات التي قدمها مع الفريق في السنوات الماضية، حتى وإن لم يكن موفقا في هذا الموسم».
وأوضح: «فيريرا كان لديه مرونة كبيرة في المفاوضات مع الزمالك، بشأن حصوله على المستحقات المتأخرة قبل الرحيل».
وأتم: «مجلس الإدارة استقر أن المدير الفني القادم للزمالك سيكون أجنبيا، ولكننا سنكلف جهاز مصري من أبناء النادي بتولي المهمة الفنية في المرحلة الانتقالية المؤقتة قبل تعيين المدرب الجديد».