وزارة النقل السورية: خروج مطار حلب عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، في أعقاب هجوم جديد شنته إسرائيل فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته المؤسسة العامة للطيران المدني: "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية، مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها"، وفق وكالة الأنباء السورية.

وتعرّض مطار حلب الدولي في شمال غرب سوريا فجر الأربعاء، لهجوم إسرائيلي هو الثاني خلال شهر.

وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر مارس، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سوريا منذ الزلزال المدمر.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.