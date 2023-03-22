رئيس الحكومة العراقية: ماضون في تعزيز تخزين المياه وتقليل الهدر

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ أولويات خططها بتعزيز تخزين المياه وتقليل الهدر.

وقال "السوداني"، في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "في اليوم العالمي للمياه، نؤكد مساعينا لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الصحيح لحماية هذا المورد الثمين".

وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل "على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات وعقد الاتفاقيات، وما تحقق في زيارتنا إلى تركيا وإعلان زيادة تدفقّات مياه دجلة مثالٌ على نجاح توجهات الحكومة".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد تلقى وعودا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في أنقرة أمس الثلاثاء، بإطلاق كميات محدودة من المياه في نهر دجلة الذي ينبع من الأراضي التركية وصولا إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق بعد انخفاض مناسيبه جراء موجة الجفاف التي يعيشها العراق منذ سنوات.