- جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 27 صحفية خلال الإبادة الجماعية

- إصابة أكثر من 433 صحفيا واعتقال 48 آخرين

- جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 12 مؤسسة صحفية ورقية و23 مؤسسة إعلامية رقمية و11 إذاعة، و16 فضائية

- أيضا جرى استهداف 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة، مع تدمير 53 منزلا لصحفيين

على مدى عامين من حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، لم يسلم الصحفيون من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، التي استهدفتهم بشكل مباشر أثناء عملهم الميداني.

فبينما يسعى الصحفيون لنقل صورة الواقع الإنساني والكارثي في غزة إلى العالم، وجدوا أنفسهم هدفا للهجمات الإسرائيلية التي حولت حياتهم ورسالتهم المهنية إلى خطر يومي يهدد وجودهم.

وبحسب إحصائيات للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعلى مدى عامين من الإبادة الجماعية، قتلت إسرائيل 254 صحفيا، بينهم نحو 27 صحفية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2024، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 201 صحفي وصحفية، فيما قتل 51 آخرين منذ مطلع عام 2025.

كما أصيب 433 صحفيا وتعرض 48 آخرون للاعتقال، وشملت الهجمات الإسرائيلية استهداف البنية التحتية للقطاع الإعلامي بغزة.

وبحسب تصريحات لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة للأناضول، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 مؤسسة صحفية ورقية، و23 مؤسسة إعلامية رقمية، و11 إذاعة، و16 فضائية (بينها 4 محلية و12 مقراتها بالخارج).

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة، و5 مؤسسات نقابية ومهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة، كذلك دمر 53 منزلا لصحفيين، حيث قصفها بطائراته الحربية.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي خسائر هذا القطاع في غزة بأكثر من 800 مليون دولار، ومع ذلك، لا تزال 143 مؤسسة إعلامية تواصل عملها هناك رغم القتل والتدمير.

ووفق رصد للأناضول، كانت أبرز الاغتيالات الإسرائيلية للصحفيين في غزة كالآتي:

** 5 صحفيين بينهم مريم أبو دقة

في 25 أغسطس 2025، شنت إسرائيل غارات على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل الصحفيين مريم أبو دقة، وحسام المصري، ومحمد سلامة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، أثناء تأديتهم عملهم.

مريم أبو دقة، صحفية فلسطينية من مدينة خان يونس، سطرت مسيرتها بتضحيات استثنائية حين تبرعت بكليتها لإنقاذ والدها من ألم المرض، كما أبعدت طفلها الوحيد إلى خارج قطاع غزة ليكون في مأمن من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

** 6 صحفيين بينهم الشريف وقريقع

في 10 أغسطس 2025، قتلت إسرائيل 6 صحفيين بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، بغارة استهدفت خيمة كانوا يقيمون فيها قرب "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة.

كان اسم أنس الشريف حاضرا في نشرات الأخبار العالمية طوال عامين من الحرب، بصفته مراسلًا ميدانيًا وأحد الأصوات القليلة التي كسرت الحصار الإعلامي، موثقا للعالم مشاهد المجاعة والمجازر الإسرائيلية في غزة.

ولد الشريف في 3 ديسمبر 1996 في مخيم جباليا شمال القطاع، ونشأ وسط بيئة مشبعة بالصراع، حيث عاش طفولته بين أزقة المخيم المكتظ وظروف الأزمات والحروب المتكررة.

فيما ولد قريقع عام 1992 في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، نال درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة عام 2014، وعمل في وسائل إعلام محلية عديدة، قبل عمله بقناة "الجزيرة" خلال الحرب على القطاع.

نشأ يتيما بعد فقدان والده في طفولته، وتربى مع والدته وارتبط بها ارتباطا وثيقا والتي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اجتياحه "مستشفى الشفاء" في مارس 2024، عندما اعتقل ابنها محمد آنذاك.

** استشهاد 4 صحفيين في يوم واحد

- في يونيو 2025 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 صحفيين فلسطينيين في استهداف إسرائيلي واحد وهم: سليمان حجاج، مراسل ومحرر بقناة "فلسطين اليوم"، وإسماعيل بدح، مصور في القناة ذاتها، وسمير الرفاعي، محرر بوكالة "شمس نيوز" الإخبارية.

وفي اليوم نفسه توفي يوسف النخالة، الصحفي بوكالة "الوطنية للإعلام" (محلية)، متأثرا بجروح أصيب بها في 31 مايو 2025.

** سائد أبو نبهان

في 10 يناير 2025، استشهد سائد أبو نبهان المتعاون مع الأناضول برصاص قناص إسرائيلي أثناء تأديته عمله الإنساني والصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

** حسن حمد

استشهد المصور الصحفي حسن حمد في أكتوبر 2024، جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، بينما كان يعمل مع عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة الأناضول.

وصل جثمانه إلى "مستشفى كمال عدوان" أشلاءً لا تحمل سوى سترته الصحفية، وتعرّف عليه شقيقه محمد من خلال شعره.

** حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

في يناير 2024، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح (مواليد 1996) الذي يعمل لقناة "الجزيرة"، وهو نجل مدير مكتب الجزيرة بغزة وائل الدحدوح، إلى جانب زميله الصحفي مصطفى ثريا، وذلك بقصف إسرائيلي استهدف مركبة صحفيين غرب خان يونس.

حمزة حصل على بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر بغزة، وفقد والدته وأشقاءه بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي العائلة بمخيم النصيرات في أكتوبر 2023، قبل أن يُستهدف مجددًا خلال عمله الميداني.

** سامر أبو دقة

استشهد الصحفي والمصور سامر أبو دقة (مواليد 1978)، الذي يعمل في قناة "الجزيرة" في 15 ديسمبر 2023، جراء قصف إسرائيلي استهدفه في خان يونس، حيث تُرك ينزف ست ساعات دون إسعاف بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وينحدر أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وهو أب لثلاثة أبناء وبنت يقيمون في بلجيكا، فيما اختار هو البقاء في غزة لمواصلة عمله الميداني.

** بلال جاد الله

استشهد الصحفي بلال جاد الله (مواليد 1978) في نوفمبر 2023، إثر قصف مباشر استهدف مركبته بمدينة غزة.

شغل جاد الله منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة "بيت الصحافة" (خاصة)، وساهم في تأسيس وكالة سوا الإخبارية (خاصة).

وخلال عمله، عقد اتفاقيات تعاون دولية وعربية لحماية الصحفيين، وأشرف على ورش تدريبية، كما جعل من بيت الصحافة ملاذاً آمناً للإعلاميين خلال الحروب ووزع عليهم معدات السلامة المهنية.

** الشقيقان منتصر ومروان الصواف

المصور المتعاون مع الأناضول منذ 2014، منتصر الصواف (مواليد 1990)، قتل هو وشقيقه الصحفي مروان، بقصف إسرائيلي استهدف جنوب غزة مطلع ديسمبر 2023.

قبل أسبوعين من مقتله، نجا منتصر من قصف صاروخي إسرائيلي على منزله أودى بحياة والديه وعدد من أشقائه، وأصيب حينها في عينه وأنفه لكنه واصل عمله الميداني رغم تدمير المستشفيات ونقص العلاج.

منتصر متزوج وأب لطفلين، ودرس الصحافة والإعلام في "جامعة الأقصى".

أما شقيقه مروان المتزوج ولديه طفل، فدرس تخصص "تكنولوجيا المعلومات" بمدينة غزة وعمل في شركة "ألِف ملتيميديا" المتخصصة في الأفلام الوثائقية.

مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اعتبر في حديثه للأناضول، أن "استهداف الاحتلال للصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف الثوابتة: "قتل الصحفيين يهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

وطالب "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.