أردوغان يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في قمة الدول التركية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى أذربيجان للمشاركة في القمة الثانية عشرة لمنظمة الدول التركية، التي تعقد في مدينة جابالا الأذربيجانية.

وكان في وداع الرئيس أردوغان، بمطار أتاتورك في إسطنبول، نائبه جودت يلماز ووالي إسطنبول داوود جل.

وتعقد القمة هذا العام تحت عنوان: "السلام والأمن الإقليميين"، ومن المقرر أن تشهد مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز البنية المؤسسية للمنظمة وتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول التركية تأسست في 3 أكتوبر 2009 تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية" (المجلس التركي)، وذلك بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرجيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان، انضمامها إلى المنظمة ليصبح عدد أعضائها خمسة، فيما تشارك تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تغيير اسم "المجلس التركي" إلى "منظمة الدول التركية".