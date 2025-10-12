الإمارات تعزي قطر في وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث سير بشرم الشيخ

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن «تضامنها مع دولة قطر، وخالص تعازيها في استشهاد ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، إثر حادث السير المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ».

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن «دولة الإمارات تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين».

وأكد مصدر بجنوب سيناء، أن حادث انقلاب سيارة مسئولين بسفارة قطر بالقاهرة، خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ أمس، والذي وقع على بعد 50 كيلومترًا من شرم الشيخ، كان نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر عن مصرع ثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأفاد المصدر بأن المتوفين هم: الشيخ سعود بن تامر (45 عامًا)، وعبدالله غانم (44 عامًا)، وحسن الجابر (52 عامًا).

كما أكد أن سائق سيارة الوفد القطري مصري، ويدعى يحيى شوقي (50 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وكسر وجرح باليد اليسرى، وجروح بفروة الرأس.

أما المصابان الآخران من دولة قطر، فهما: محمد عبدالعزيز (31 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، واضطراب بدرجة الوعي، وكدمات على الرئة، وقد جرى إجراء الفحص الطبي بالطوارئ، وإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، وعبدالله عيسى (35 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وكسور بالترقوة، واشتباه في تجمع دموي.

وكانت القيادات الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطري على بعد 50 كيلومترًا من شرم الشيخ، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وجرى الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.