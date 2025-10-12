التعليم: حظر التطرق داخل المدارس لأي قضايا خلافية سياسية أو دينية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية تؤكد فيه بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني حفاظا على حيادية المؤسسات التعليمية، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الأراء، أو التأثير على الطلاب، مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.

وأضافت الوزارة، أنه بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب يتم التنبيه مشددا على جميع الإدارات والمدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في المدارس أو في الفصول أو على أسوار المدارس، موضحة أن من يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.

من جانب آخر، وجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية، بالانتهاء الكامل من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، مع تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس، وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط اليوم الدراسي.