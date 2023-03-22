سوريا: لا نستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسئولي إسرائيل

أكدت سوريا، اليوم الأربعاء، وقوفها مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "سوريا لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ووفق البيان، "تؤكّد سوريا من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، كما تؤكّد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.