متى يبدأ تطبيق أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر؟ قرارات الحكومة تجيب

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نشرت "الجريدة الرسمية" و"الوقائع المصرية" في أعداد خاصة بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة 22 مارس 2024 قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- لتر بنزين 80: 11 جنيه

- لتر بنزين 92 : 12.5 جنيه

- لتر بنزين 95 : 13.5 جنيه

- لتر السولار : 10 جنيهات

- اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه

- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه

- لتر الكيروسين: 10 جنيهات

- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه

- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه

- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه

ونصت القرارات على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

وفي بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي أوضحت أنه تحريك سعر البنزين والسولار تقرر تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة..

وذكرت اللجنة أن القرار جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وضاعفت الدولة توصيل الغاز للمنازل لتصل الى اكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ 81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

وتقوم الحكومة بمراجعة دورية بشكل ربع سنوي لأسعار المحروقات من خلال لحنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، كما يتم تحديد سعر المواد البترولية وفقا للارتفاع والانخفاض في الأسعار العالمية.