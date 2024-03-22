جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددا من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمدينة الضبعة ومرسي مطروح؛ للاطمئنان من السائقين والركاب على الالتزام بتعريف الأجرة وقيام إدارة المواقف بتركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة لعدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات، وتلقي أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.

أجرى محافظ مطروح يرافقه الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس المدينة، جولة تفقدية؛ لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة بمدينة الضبعة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم.

وتفقد شعيب إحدى محطات الوقود مع الالتزام بتسعيرة البنزين والسولار عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد حسن الحوا مدير مرور مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير المواقف والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومباحث المرور، موقف سيارات الأجرة بالكيلو 2.

وفي حواره مع عدد من السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، والتشديد على التزام السائقين بتعريفة الأجرة والاستماع للمواطنين والإطمئنان على عدم أي تجاوزات أو مغالاة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم السماح في تجاوزها والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158، مع متابعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والانتهاء من وضع الملصق الخاص بتعريفة الأجرة على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة وفقاً للزيادات الجديدة وعد م قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التموين بالمتابعة المستمرة؛ لتوفير كميات الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وكذلك توافر اسطوانات الغاز

وتم الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، بمايتراوح بين 15 لسيارات الأجرة و10 لأجرة التاكسي.

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.