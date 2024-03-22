انعقاد لجنة تحكيم منح مشروعات تخرج كليات الهندسة في الإسكندرية

انعقدت لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الهندسة للعام الجامعي 2023 - 2024 بمقر نقابة المهندسين في الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، والدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة ورئيس لجنة إدارة المنحة.

وشارك في لجنة التحكيم 48 مشروع تخرج من كليات الهندسة على مستوى محافظة الاسكندرية، حيث تم عقد لجنة التحكيم على مدار 3 أيام، لتقييم المشاريع واختيار المستحق منها للدعم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهندسين، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن مشروع "بدايتي" التابع للأكاديمية، بالتعاون مع جمعية "تنافس" لتوفير الدعم الفني والمالي لمشروعات تخرج السنوات النهائية بكليات الهندسة.

وتضمنت لجنة التحكيم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، وهم كلٍ من: الدكتور وائل المغلاني وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية هندسة جامعة مصر المعلوماتية، والدكتور محمد عبد الرحمن كلية الهندسة جامعة فاروس، والدكتور حسام الدين مصطفى قسم هندسة الاتصالات، والدكتور محمد صلاح قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية، والدكتور مصطفى الحضري، قسم الهندسة الميكانيكية، والثلاثة بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية.

ووفقًا لبيان صحفي، صادر عن النقابة، اليوم الجمعة، فإن المشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدي، وبحضور أعضاء لجنة إدارة المنحة وهم: المهندس محمود طنطاوي، المشرف علي برنامج "مشروعي.. بدايتي" وممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس سامح حسن، والمهندسة أمينة حسن، ممثلين عن جمعية "تنافس"، والمهندسين: أحمد محمود، ومحمد قبيصي ومحمد سعيد، أعضاء مجلس النقابة.