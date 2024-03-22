ابنة رجاء الجداوي: فيديو «لو طالت المسافات» كان رسالة وداع والداتي لأصدقائها ‏

تحدثت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، مشيرة إلى رغبتها في رؤية الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين والفنانة قبل رحيلها.
وقالت خلال تصريحات لبرنامج «أنتي» على شاشة «ETC»، مساء الخميس، إن والدتها كانت تشارك بشكل مكثف في تصوير مسلسلها الأخير «لعبة النسيان» في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى ظهور أثار الإرهاق والتعب على ملامح وجهها وانخفاض مناعتها.
وأضافت أنها عرضت على والدتها مرافقتها في جولة بسيطة للخارج مستغلة تصريح التنقل الذي حصلت عليه خلال فترة حظر كورونا بسبب عملها، لافتة إلى حرص «الجداوي» أثناء الجولة على زيارة العديد من أصدقائها في حين لم تتمكن من رؤية الفنانة دلال عبد العزيز وميرفت أمين.
وأشارت إلى طلب والدتها من أحد أقاربها قبل 5 أيام من ظهور أعراض إصابتها بفيروس كورونا بتحويل أغنية «لو طالت المسافات» للفنان حسين الجسمي إلى فيديو يضم صورًا لأحبائها، موضحة أنها قامت بإرسال الفيديو لهم كرسالة وداع.
وقالت: «أرسلت الفيديو لكل أصدقائها، وكان بمثابة توديع للجميع، لو كانت حاسة بالموت فربنا رتب لها أحسن خروج، ولو لم تكن تشعر به فهي كانت فعلا جميلة وطيبة، وبردو أجمل وداع»، مؤكدة أن والدتها لم تكن وحيدة خلال رحلة مرضها بكورونا بل كانت محاطة بأشخاص يحبونها.
ولفتت إلى إقامة صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مرتان، الأولى في مستشفى العزل حيث شارك فيها عدد من المرضى المتواجدين في الشرفات تعبيرا عن حبهم وتقديرهم لها، والثانية في القاهرة بعد عودة جثمانها.
وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في يوليو من العام 2020 بعد صراع مع فيروس كورونا، وتعتبر رجاء الجداوي من أهم الفنانات العربيات التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح