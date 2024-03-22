ابنة رجاء الجداوي: فيديو «لو طالت المسافات» كان رسالة وداع والداتي لأصدقائها ‏

تحدثت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، مشيرة إلى رغبتها ‏في رؤية الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين والفنانة قبل رحيلها.‏

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «أنتي» على شاشة «‏ETC‏»، مساء الخميس، إن والدتها كانت تشارك بشكل مكثف ‏في تصوير مسلسلها الأخير «لعبة النسيان» في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى ظهور أثار الإرهاق والتعب على ‏ملامح وجهها وانخفاض مناعتها.‏

وأضافت أنها عرضت على والدتها مرافقتها في جولة بسيطة للخارج مستغلة تصريح التنقل الذي حصلت عليه خلال ‏فترة حظر كورونا بسبب عملها، لافتة إلى حرص «الجداوي» أثناء الجولة على زيارة العديد من أصدقائها في حين لم تتمكن من ‏رؤية الفنانة دلال عبد العزيز وميرفت أمين‎.‎

وأشارت إلى طلب والدتها من أحد أقاربها قبل 5 أيام من ظهور أعراض إصابتها بفيروس كورونا بتحويل أغنية «لو ‏طالت المسافات» للفنان حسين الجسمي إلى فيديو يضم صورًا لأحبائها، موضحة أنها قامت بإرسال الفيديو لهم ‏كرسالة وداع‎.‎

وقالت: «أرسلت الفيديو لكل أصدقائها، وكان بمثابة توديع للجميع، لو كانت حاسة بالموت فربنا رتب لها أحسن ‏خروج، ولو لم تكن تشعر به فهي كانت فعلا جميلة وطيبة، وبردو أجمل وداع»، مؤكدة أن والدتها لم تكن وحيدة خلال ‏رحلة مرضها بكورونا بل كانت محاطة بأشخاص يحبونها‎.‎

ولفتت إلى إقامة صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مرتان، الأولى في مستشفى العزل حيث شارك فيها ‏عدد من المرضى المتواجدين في الشرفات تعبيرا عن حبهم وتقديرهم لها، والثانية في القاهرة بعد عودة جثمانها.‏

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في يوليو من العام 2020 بعد صراع مع فيروس كورونا، وتعتبر رجاء الجداوي من ‏أهم الفنانات العربيات التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح‎