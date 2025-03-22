نفى حزب الله اللبناني أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ «ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار».

وجدّد في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الإسرائيلي ‏الخطير على لبنان.‏

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية مع لبنان.

ولم يعلن أي طرف مسئوليته عن إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر أمرا بشن ضربات على عشرات الأهداف في لبنان، ردا على إطلاق صواريخ.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق المتحدث بلسان الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

كما زعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن جيش الاحتلال أغار على عشرات المنصات الصاروخية في لبنان، وعلى مقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله.