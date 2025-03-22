 برلين ولندن وباريس تدعو إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برلين ولندن وباريس تدعو إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة

لندن - (د ب أ)
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 9:41 ص

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الجمعة، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك تم نشره على موقع الحكومة البريطانية، إن "استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء لشعب غزة والرهائن وعائلاتهم والمنطقة بأكملها".

وتابع البيان "نشعر بالذعر إزاء سقوط ضحايا مدنيين وندعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار".

وجاء البيان المشترك في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال المزيد من مناطق قطاع غزة، في محاولة لوضع المزيد من الضغط على حركة حماس الفلسطينية.

وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيانهم المشترك "ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل وتحوله إلى اتفاق دائم".

وأضافوا "يجب أن يشمل هذا إطلاق حماس سراح الرهائن الذين احتجزوهم بقسوة ورفضوا بشكل مستمر إطلاق سراحهم".

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