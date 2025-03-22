انتقادات لمشروع ترامب الخاص بـ القبة الذهبية الدفاعية: تكلفة باهظة وليس له أي معنى استراتيجي

يواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلًا عن تكلفته الباهظة.

ونقل تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن عدة مصادر، السبت، أن مشروع "القبة الذهبية" والذي يهدف لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي".

واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030.

ووفقًا لعدة مصادر، فإن البنتاغون يعمل على تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ بعيدة المدى، في وقت أبلغ فيه البيت الأبيض المسؤولين العسكريين أن "لا سقف للإنفاق" في هذا المشروع.

ورأى عدد من الخبراء أن التشبيه بين القبة الحديدية الإسرائيلية والقبة الذهبية المقترحة "غير دقيق"، موضحين أن حماية إسرائيل، التي تعادل مساحتها تقريبًا ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تمامًا عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح، ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين 7 و10 سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة.

ولا يزال من غير الواضح كم سيطلب البنتاغون من الأموال لتمويل مشروع "القبة الذهبية"، أو كيف سيتم تأمين هذه المخصصات في ظل المعطيات الحالية.

•⁠ ⁠نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"

وفي 28 يناير الماضي، وقع ترامب قرارا رئاسيا وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ الفرط صوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية.

وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلًا: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا".

بدوره، وصف العضو السابق في الكونغرس جون تيرني، فكرة ترامب بأنها "احتيال يرمي إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب على استراتيجية دفاعية غير مثبتة الفعالية".