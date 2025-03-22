يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات ليالي رمضان من خلال تقديم عدد من اللقاءات الفنية والثقافية في سياق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ضمن أنشطة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.



وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن قصر ثقافة شرم الشيخ اختتم فعاليات ليالي رمضان، بعروض فلكلورية قدمتها فرقة "فنون شعبية أطفال" على مسرح السوق التجاري، وتضمنت استعراض زهرة المدائن، استعراض بنتي يابنوتة، مانجا، بشرة خير، عشان لازم نكون مع بعض، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وأوضحت مدير فرع الثقافة، في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق عروض مهرجان الطور الأول للإنشاد الديني، بمشاركة فرق "النمسا، البحيرة، بورسعيد، العربي، سوهاج"، بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء"، والذي أُقيم ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية.



وأكدت أن هذا الملتقى يعد تجربة إبداعية متميزة تسعى إلى تقديم وجبة فنية ثرية لجمهور سيناء، وإحياء فنون الإنشاد الديني بمختلف أشكالها، وتعزيز دور الثقافة في ترسيخ القيم الروحانية والتواصل مع الموروث الفني الذي يجسد روح الشهر الكريم.