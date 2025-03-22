محافظ المنيا يستقبل وفد مدرسة شاركت في احتفالات العيد القومي

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وفدا من مجلس إدارة مدارس المنيا البريطانية بمكتبه، حيث قدّم الوفد درعًا تذكارية للمحافظ تقديرًا لدعمه المتواصل للعملية التعليمية ورعايته للأنشطة التربوية والتعليمية في مدارس المحافظة، بالإضافة إلى جهوده في تذليل العقبات أمام القائمين على العملية التعليمية لضمان أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ، حرصه البالغ على دعم قطاع التعليم، مشددًا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء جيل واعٍ ومؤهل على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاهتمام بغرس قيم الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب اللواء كدواني، عن تقديره لمشاركة المدرسة البريطانية فى احتفالات المنيا بعيدها القومى من خلال تقديم عروض متنوعة شملت كورال الأطفال وفقرات فنية مختارة.

ومنح المحافظ، درع المحافظة للفنان محمد صلاح المطرب المنياوي؛ تقديرًا لمساهمته الفنية المتميزة خلال الحفل.

كما منح المحافظ، دروعا تذكارية لفريق العمل بالمدرسة وهم: طلال معوض رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد البدري رئيس مجلس الآباء والمعلمين، ومحمد عبدالغني نائب مدير المدرسة، ومارتينا عوض مديرة الأنشطة، وهاجر مختار معلمة التربية الموسيقية، وغادة عادل مديرة العلاقات العامة، وسارة مجدي معلمة التربية الرياضية، ورامي الزردقي مخرج مسرحية "عودة الملكة"، وهي إحدى فقرات احتفالية العيد القومي، والتي تحدثت عن عراقة الحضارة المصرية والفخر بتاريخ المنيا عبر العصور.