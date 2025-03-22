تامر عبدالحميد: بيسيرو صعب يحقق لقب الدوري مع الزمالك

كشف تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق، عن أهمية بطولة كأس عاصمة مصر لأندية الدوري الممتاز.
وقال تامر عبدالحميد في تصريحات عبر برنامج استاد المحور: «بطولة كأس عاصمة مصر هامة جدا لمن يستفاد بها وأنصح الأجهزة الفنية بتجربة الناشئين خلالها، أداء الزمالك أمام الجونة كان مخيب بشكل كبير للجماهير وكان هناك سلبيات كثيرة».
وأضاف: «الزمالك يفتقد للصف الثاني وهذا ظهر أمام الجونة بكأس عاصمة مصر، طريقة لعب بيسيرو غير مناسبة لكل مباريات الزمالك، كنت أتمنى رؤية ناشئي الزمالك أمام الجونة».
وأكمل: «حسام أشرف بعيد عن مستواه وأيضًا ناصر ماهر، شيكابالا مدرب داخل الفريق ووجوده بالنادي ضروري».
واختتم حديثه قائلًا: «بيسيرو مدرب كبير ويجب الصبر عليه لتقديم أفضل نتائج وأداء مع الزمالك لكن من الصعب أن يحقق الزمالك لقب الدوري هذا الموسم».