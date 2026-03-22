صليات صاروخية ومسيرات لحزب الله على مواقع إسرائيلية وغارات جوية تضرب قرى جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان اليوم السبت تصعيدا ملحوظا، إذ أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات هجومية على عدة مواقع للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى اشتباكات مستمرة في الخيام.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية دوي صفارات الإنذار وسقوط صاروخ في مدينة المطلة مع تسجيل أضرار في أحد المباني من دون إصابات.



بالتزامن شن حزب الله سلسلة عمليات هجومية أعلنها استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في هضبة العجل قرب كفار يوفال، ومستوطنة المطلة، ومشروع الطيبة، والحارة الشرقية لمدينة الخيام، إضافة إلى موقعي نمر الجمل مقابل علما الشعب وبلاط في جنوب لبنان، بصليات صاروخية وضربات بمسيرات انقضاضية قال إنه حقق فيها إصابات مباشرة.

وأفاد الحزب باستمرار الاشتباكات المباشرة مع القوات الإسرائيلية في حي الجلاحية والحارة الشرقية للخيام، في وقت رد سلاح الجو الإسرائيلي بغارات استهدفت بلدات المنصوري والقنطرة وقبريخا ومحيط برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان، ما يكرس اتساع رقعة المواجهة بين القصف الصاروخي البري والعمليات بالمسيّرات من جهة، والغارات الجوية الإسرائيلية على عمق القرى الجنوبية من جهة أخرى.