كشف المطرب رامي صبري، تفاصيل الخلاف بينه وبين النجم عمرو دياب، قائلًا إن المشكلة كانت كبيرة، لكنها انتهت بعدما تراضى الطرفين.

وأضاف، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس: «عمرو دياب أخونا كلنا الكبير.. إحنا أصحاب في الآخر وزملاء وفي وسط واحد وبنحب بعض».

وأوضح أن المشكلة كانت مع الملحن عزيز شافعي، الذي أخذ لحن أغنية له وأعطاه لمخرج آخر بعدما ظل يعمل على السيناريو لمدة حوالي ثلاثة أشهر، معقبًا: «بتضايق وبتحسسك إن الإنسان ده بيستهين بيك».

ونفى أنه يحارب المطرب عمرو دياب، مضيفًا: «عمري ما أحارب أبدا عمرو دياب أو أغير منه أو من حد، ده تاريخ كبير.. وأنا بحترم الجميع».

وعن أنه يحاول تقليد المطرب عمرو دياب في بعض الأوقات، ذكر رامي صبري أنه لم يكن ليسمعه أحد، أو يمتلك جمهور كبير كالذي لديه، إذا كان يقلد دياب، مشيرًا إلى أنه من جمهور عمرو دياب في الأساس.