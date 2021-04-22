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باكستان: 5857 إصابة جديدة بكورونا و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 10:52 ص

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، تسجيل 98حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس 16 ألفا و698 حالة اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء تسجيل 5857 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 778 ألفا و238 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا، فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان حتى الآن 11 مليونا و377 ألفا و423 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 57 ألفا و591 اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتعافين 676 ألفا و605 أشخاص في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 4593 مريضا في حالة حرجة.


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