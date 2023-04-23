المملكة المتحدة تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

قالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إنها "تبذل كل ما في وسعها" لدعم مواطنيها المحاصرين في السودان، وتعمل على إجلائهم من هناك.



وأوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ترأس، اجتماع كوبرا صباح السبت مع وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ووزير التنمية البريطاني والشؤون الإفريقية، أندرو ميتشل.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "ندرك أن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للمواطنين البريطانيين المحاصرين بسبب القتال في السودان. نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم المواطنين البريطانيين والموظفين الدبلوماسيين في الخرطوم، وتعمل وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية للاستعداد لعدد من الحالات الطارئة ".



وتحاول السفارة البريطانية في العاصمة الخرطوم تجميع قائمة بالراغبين في الإجلاء.



ومن المقرر أيضا أن تقوم الولايات المتحدة وفرنسا والصين بإجلاء رعاياها، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 3500، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. بينما تنذر المعارك المستمرة في شوارع الخرطوم من وقوع كارثة إنسانية.