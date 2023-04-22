إصابة لص بصعق كهربائي في أثناء سرقة محول بطنطا في الغربية

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أصيب لص بصعق كهربائي في أثناء محاولته سرقة أسلاك من محول كهربائي بإحدى العمارات السكنية بمنطقة قحافة بدائرة حي ثان طنطا في محافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بوجود شخص مصاب بصعق كهربائي من أحد المحولات الكهربائية بإحدى العمارات السكنية بمنطقة قحافة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية والأجهزة التنفيذية بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتبين أن باب غرفة المحول الخاص بإحدى العمارات السكنية بشارع مصطفى فهمي مكسور، وجرى إبلاغ النجدة وإبلاغ أعطال شركة الكهرباء.

وبالمعاينة على الطبيعة، تبين قطع أسلاك نحاس خاصة بالمحول، وأن أحد الأشخاص أصيب بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة بعض أسلاك المحول، وبحوزته شنطة بها أسلاك وقصافة.

ونقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الصحية الأولية له.

وتكثف وحدة الصيانة بشركة الكهرباء بمدينة طنطا من جهودها؛ لإعادة توصيل التيار الكهربائي للعمارة السكنية والمنطقة المحيطة بمحل البلاغ

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من التحفظ على المتهم، وإخطار جهات التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.