استمرار حملات «انت اقوى من المخدرات» لمواجهة والإدمان بالدقهلية

استمرت اعمال تنفيذ مبادرات "انت اقوي من المخدرات" بمحافظة الدقهلية من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان خلال ايام العيد بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الادمان .. تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الادمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هبه البيلي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة انه باشراف ومتابعة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل رئيس وحده السكان المركزيه بوزارة التنميه المحليه وفي اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فقد تم تنظيم حملة توعية ضد التدخين والادمان للمواطنين وذلك بحديقة شجرة الدر بالمنصورة تحت شعار "عيدك أحلي بدون دخان" وتضمنت اعمال الحملة تنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة للأطفال شملت تلوين في الكراسات ولعب السلم والدخان وتوزيع بلالين تحمل رسائل توعوية والتحدث مع الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشي مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء علي أضرار المخدرات.

كما تم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بمخاطر التدخين والمخدرات وكذلك توعية الأسر في الحديقة وتوزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتعريفهم بالخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفي سريه تامة وتم تنفيذ اعمال الحملة باشراف الأستاذة بوسي أبو المجد مدير وحده السكان بحى غرب المنصورة وبمشاركة استاذ بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان.

واوضحت ان الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين وتم الرد على استفسارات المواطنين حول آليات التطبيق لقانون مواجهة التعاطي وتم استعراض آليات التوعية للمواطنين للكشف عن المخدرات فى ضوء القانون الجديد وقد لاقت الحمله نجاحا كبيرا وترحيب من جميع الاسر والمواطنين الذين شملتهم الحملة بحديقة شجرة الدر بالمنصورة.

ومن جانبه أكد "مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة.. مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.