رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد مطاعم فول وطعمية ببورسعيد

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة بنطاق حي الشرق ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية.

كما تابعا أيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية محمد سعدة ورؤساء أحياء الشرق والعرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

والتقى محافظ بورسعيد ومرافقوه بالمواطنين، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المقدمة بالمطاعم، ومدى رضاهم عن الأسعار، بعد خفض أسعار الدقيق والذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التموينية لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لاحتكار وجشع التجار.

واستقبل محافظ بورسعيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بديوان عام محافظة بورسعيد، على هامش زيارة رئيس الجهاز للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع.