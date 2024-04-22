المراجعة المستقلة لعمل الأونروا: إسرائيل لم تقدم دليلا على اتهاماتها

أفادت نسخة اطلعت عليها وكالة رويترز من المراجعة المستقلة بشأن حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن الوكالة لديها آليات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية والحياد.

وأشارت المراجعة إلى أن "قضايا ترتبط بالحياد لا تزال قائمة" رغم "إطار العمل القوي"، وأشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم الادعاء بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة أعضاء بـ"منظمات إرهابية".

من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قَبِل توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضاف المتحدث، أن مفوض عام الأونروا، بدعم من جوتيريش، يعتزم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، متابعاً: "الأمين العام يناشد جميع الدول بدعم الأونروا بشكل فعال، باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة".