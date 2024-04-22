الرئاسي اليمني: الحوثيون يقوضون فرص السلام ويصعدون في مختلف الجبهات

قال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الإثنين، إن "مليشيا الحوثي تقوض فرص السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر".

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الاقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف المشتركة ازائها.

وتطرق اللقاء في هذا السياق إلى "هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية".

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تداعيات "انتهاكات المليشيات الارهابية لحقوق الإنسان، وتقويضها المستمر لفرص السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وأضاف "بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الاطفال الى معسكرات طائفية".

وجدد العليمي، التأكيد على اولوية دعم الحكومة، وتعزيز اصلاحاتها الاقتصادية والمالية والادارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة انفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني.

كما شدد العليمي، على أهمية "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الايرانية، وجميع الأنشطة التي تسهل للجماعة الإرهابية مواصلة اجراءاتها الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين".

يأتي ذلك مع عودة التصعيد العسكري في عدد من جبهات اليمن، وسط تحذيرات من تأثيرات ذلك على الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق حل دائم وسلام شامل في البلاد.

ومنذ أكثر من تسع سنوات، يعاني اليمن من حرب بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.