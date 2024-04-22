حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في محيط موقع حانيتا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله" في بيان له أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الإثنين، جنودا إسرائيليين في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بالقذائف المدفعية. واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وجاء في بيان "حزب الله" إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1025 من صباح يوم الاثنين 22-04-2024 تموضعا لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية."

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الإثنين، تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع" الضهيرة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف منطقة "المحمودية" المحاذية لبلدة "العيشية" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنه مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت فجر اليوم الإثنين، أطراف بلدة "يارون" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارة جوية بالصواريخ استهدفت "جبل أبو راشد" في منطقة الجبور مقابل بلدة "ميدون" في البقاع الغربي شرق لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونعت حركة "أمل" (أفواج المقاومة اللبنانيّة) مساء أمس الأحد، أحد عناصرها هو وسيم موسى موسى، الذي قضى " أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.