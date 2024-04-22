مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ في أسيوط

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لقي شاب في عقده الثاني، مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه الناري بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول شاب جثة هامدة.

وانتقل المقدم مروان جمال رئيس مباحث البداري، والرائد سامي ثروت معاون المباحث، وتبين أن الجثة لشاب يدعي "إبراهيم .ع. ا.- 19 عاما" من قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري، وذلك ادعاء إصابته بطلق ناري من سلاحه أثناء تنظيفه.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.