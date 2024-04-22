نادال يواجه داروين بلانش في بداية بطولة مدريد للتنس

يستهل الإسباني المخضرم رافاييل نادال، مشواره في بطولة مدريد لتنس الأساتذة، أمام الأمريكي الشاب داروين بلانش، صاحب الـ16 عامًا، والمشارك في البطولة ببطاقة دعوة.

وسيواصل نادال، عودته للملاعب بالمشاركة في مدريد، التي توج بلقبها 5 مرات من قبل، آخرها في عام 2017، بعد اللعب في بطولة برشلونة المفتوحة.

وستقام المباراة الخميس المقبل أمام بلانش، الذي لا يمتلك خبرات كافية حيث شارك هذا العام للمرة الأولى في بطولة تابعة لرابطة التنس للمحترفين ولعب مباراة واحدة في ميامي للأساتذة وانتهت بخسارته.

وشارك نادال، الذي سيكمل في يونيو المقبل عامه الـ38، في مباراتين فقط ببرشلونة، فاز في إحداها على الإيطالي الشاب فلافيو كوبولي قبل أن يخسر أمام الأسترالي أليكس دي مينور.