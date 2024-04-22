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تعقد إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية".

ويناقش الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين مواد مشروع "القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل الكويتية.

ومن المرجح أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع.

وصرحت مديرة إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) في أكتوبر الماضي والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية".

ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.