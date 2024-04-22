بلينكن وجالانت وجانتس يبحثون تطورات الوضع في غزة

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الوضع في غزة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان، أن محادثات بلينكن مع جالانت وجانتس تناولت مسألة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وتعهد واشنطن بأمن إسرائيل.

كما بحث بلينكن قضايا إعلان وقف إطلاق النار الفوري وتوصيل المساعدات الإنسانية والتأكيد على أهمية اتخاذ تدابير لخفض التوتر في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي محادثته مع جانتس، تطرق بلينكن أيضًا إلى ضرورة منع انتشار التوتر في غزة إلى المنطقة بأكملها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".