الرئيس الإيراني: استمرار عمليات التفتيش الصارمة على النساء في الحجاب

على الرغم من الاحتجاجات المجتمعية العنيفة، يريد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استمرار عمليات التفتيش الصارمة التي تقوم بها الشرطة على النساء في جرائم الحجاب.

وقال رئيسي يوم الأحد إن "احترام الحجاب ليس واجبا دينيا فحسب، بل هو أيضا إلتزام سياسي وقانوني على المرأة الإيرانية". وأوضح رجل الدين المحافظ المتشدد ، إنه لذلك "ليس هناك شك على الإطلاق" في الاستمرار في إجراء عمليات التفتيش بشكل متسق، بحسب الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي الإيراني.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الفارسي الجديد في 20 مارس الماضي، كثفت الشرطة وحرس الأخلاق مرة أخرى حملتهم على انتهاكات الحجاب. وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع اشتباكات بين النساء وحرس الأخلاق أثناء بعض عمليات التفتيش.

وأثار وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر 2022، احتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام الديني وقواعد لباسه. وتم اعتقال أميني من قبل حرس الأخلاق بسبب غطاء الرأس غير المناسب. وبعد بضعة أيام، توفيت في مركز الشرطة، نتيجة لعنف الشرطة، وفقا لما ورد.

وتضامنا مع الشابة الكردية، تجاهلت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات منذ ذلك الحين ارتداء غطاء الرأس الإلزامي. كما انتقدت الأوساط الإسلامية في إيران الضوابط الصارمة التي تفرضها الشرطة.