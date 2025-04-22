الأرصاد تحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية طوال اليوم وتدعو للحذر من التقلبات الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترات النهار خلال الفترات المقبلة لن تشهد أي انخفاضات في درجات الحرارة بما يستلزم ارتداء الملابس الخريفية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه يمكن ارتداء الملابس الصيفية نهارًا في حين يُنصَح بارتداء الملابس الخريفية ليلًا وفي فترات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن البرودة تختفي في فترات الليل بدءًا من شهر مايو المقبل، وبالتالي يمكن وقتها ارتداء الملابس الصيفية، لكنها دعت للتأكد من عدم وجود برودة في تلك الفترات لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض في فترات الليل خلال الأيام المقبلة، كما أن نشاط الرياح يتسبب في زيادة الشعور بالبرودة في تلك الفترات.

وفي تصريحاتها أيضًا، أشارت إلى أن غدًا الثلاثاء سيشهد تعرض البلاد لمنخفض خماسيني يتضمن ارتفاع في درجات الحرارة بجانب رمال وأتربة مثارة، لكنها حالة تستمر يوما واحدا.