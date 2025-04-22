وزير الخارجية اللبناني: نعتمد على مصر حتى نحرر بلادنا نهائيا من الاحتلال الإسرائيلي

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أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، عن امتنانه لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المطلق والدائم للبنان، خاصة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الجنوب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء: «نعتمد على مصر حتى نحرر بلادنا نهائيا من الاحتلال».

وأشار إلى أن «لبنان يمر بمرحلة جديدة في تاريخه، كما يمر بعهد جديد وواعد؛ يحظى بدعم كامل من الشعب اللبناني والأخوة العرب والمجتمع الدولي».

وأكد الدعم اللبناني للمقاربة المصرية بشأن إنهاء الحرب في غزة، متوجهًا بحديثه إلى عبد العاطي: «نساندكم بشكل مطلق بشأن سياسة التعامل مع المأساة في غزة وأهلها».