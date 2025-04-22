الأهلي يكشف موقف وسام أبو علي من مباراة صن داونز

كشف محمد ثابت، المتحدث الرسمي باسم قطاع كرة القدم في النادي الأهلي موقف وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول من خوض مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي القادمة.

وأكد محمد ثابت في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي على قناة الأهلي أن وسام أبو علي تعافى من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أيام، وأصبح جاهزًا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنسبة 100%.

وأشار محمد ثابت إلى أن المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي شارك في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمباراة القادمة، وفقًا لقرار مارسيل كولر، المدير الفني.

ويواجه النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في السابعة مساء يوم الجمعة القادم، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.