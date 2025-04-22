كشف الإعلامي خالد الغندور عن أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك، بعد اعتراض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على نظام التدريبات الجديد الذي قرره المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، مؤكدين أنهم بصدد تقديم شكوى جماعية إلى إدارة النادي.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن بيسيرو وافق على مقترح مدير الكرة عبد الواحد السيد بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، وهو النظام الذي سبق وأن طبقه السويسري كريستيان جروس خلال فترته مع الفريق.

ووفقًا للنظام الجديد، يتولى بيسيرو الإشراف على المجموعة الأولى التي تضم اللاعبين الأساسيين، في حين يقود المدرب العام أيمن عبد العزيز تدريبات المجموعة الثانية، التي تضم العناصر التي لا تشارك بانتظام.

هذا القرار أثار حفيظة عدد من لاعبي المجموعة الثانية، الذين رأوا أن فصلهم عن زملائهم الأساسيين يقلل من شأنهم ويقضي على مبدأ المساواة داخل الفريق، مما دفعهم إلى الاتفاق على تقديم شكوى جماعية مع التهديد بالتصعيد في حال استمرار هذا النهج الفني.

وأشار الغندور إلى أن بيسيرو بدأ بالفعل تطبيق هذا النظام في مران الفريق الذي أُقيم اليوم الإثنين، وهو أول تدريب بعد العودة من فترة الراحة.