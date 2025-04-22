اليابان تبحث توسيع وارداتها من الأرز الأمريكي المعفى من الرسوم الجمركية

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية تبحث حاليا توسيع وارداتها من الأرز الأمريكي المعفى من الرسوم الجمركية، في إطار المفاوضات القائمة بشأن الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضتها واشنطن مؤخرا.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن أحد المقترحات التي تم طرحها هو زيادة كمية الأرز التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة؛ لتصل إلى نحو 410 آلاف طن، مقابل 350 ألف طن في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر، أن اليابان تستورد حاليا نحو 770 ألف طن من الأرز العالمي سنويا، معفاة من الرسوم الجمركية.

وكان السفير الأمريكي الجديد في اليابان جورج جلاس، قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه متفائل للغاية بالنسبة للمباحثات الجارية بشأن الرسوم الجمركية بين واشنطن وطوكيو، قبيل عقد الجولة الثانية من المفاوضات المتوقع أن تكون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت "كيودو"، أنه بعد لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في مكتبه، قال جلاس رجل الأعمال الذي يتمتع بخلفية في الاستثمار المصرفي والعقارات، للصحفيين، إن الدولتين في عصر ذهبي بالنسبة لكل من الاقتصاد والصداقة.