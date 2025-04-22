المحكمة العليا البرازيلية توجه اتهامات لحلفاء بولسونارو بزعم التخطيط لانقلاب

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قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الثلاثاء، بالإجماع بتوجيه اتهامات ضد ستة حلفاء رئيسيين آخرين للرئيس السابق جايير بولسونارو بزعم محاولتهم الانقلاب لإبقائه في منصبه بعد هزيمته في انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي الشهر الماضي، وافقت هيئة المحكمة بالإجماع على اتهامات ضد بولسونارو وسبعة من حلفائه المقربين بشأن مؤامرة الانقلاب المزعومة، وأمرت بمحاكمة الزعيم اليميني السابق.

وعندما وجه المدعي العام باولو جونيت اتهامات إلى بولسونارو و 33 آخرين بمحاولة انقلاب، قام بتقسيمهم إلى خمس مجموعات مختلفة، بناء على أدوارهم ومواقعهم في المؤامرة المزعومة.

وتم وضع بولسونارو وحلفائه المقربين، بمن فيهم المرشح لمنصب نائب الرئيس الجنرال براجا نيتو، في "المجموعة الأساسية"، وفقا للاتهامات.

وراجعت هيئة المحكمة العليا اليوم الثلاثاء الاتهامات ضد المجموعة الثانية، التي قال جونيت إن لها أدوارا تنفيذية.