رئيس الشاباك الأسبق يدعو للتمرد حتى إسقاط الحكومة الإسرائيلية

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دعا رئيس الشاباك الأسبق عامي ايالون، للتمرد على الحكومة الإسرائيلية بجميع الأشكال، بما في ذلك العصيان المدني وشل الاقتصاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، قال أيالون في حديث لإذاعة «ريشت بيت» العبرية، إنه «يتوجب التمرد على الحكومة وشلّ الاقتصاد وعدم دفع الضرائب والخروج للشوارع».

وأضاف: «علينا القيام بكل شيء لإسقاط هذه الحكومة، عدا العنف وعدم التجنيد للجيش».

ورداً على المقترح الجديد من الوسطاء بصفقة تبادل في غزة، والتي تشمل هدنة لمدة 5 سنوات على الأقل وإنهاء الحرب، عقب: «وقف الحرب تعتبر مسألة مصيرية بالنسبة لنتنياهو، ففي حال أوقفها سينهار ائتلافه الحكومي».

وفيما يتعلق بتصريح رئيس الشاباك أمس، للمحكمة العليا، قال أيالون، إنه يضم عدة قضايا جنائية ضد نتنياهو تحتاج لفتح تحقيق.