إندونيسيا وماليزيا تستكشفان آلية لتبادل السجناء

تقوم الحكومتان الإندونيسية والماليزية، حاليا باستكشاف آفاق تعاون جديدة في مجال القانون والإصلاحيات، من خلال آلية لتبادل السجناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء.

وقال نائب وزير الهجرة والإصلاحيات في وزارة تنسيق القانون وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات نيومان جيدي سوريا ماتارام، خلال اجتماع تنسيقي افتراضي، عقد أمس الاثنين، إنه من الممكن أن يكون اتباع نهج جديد لتبادل السجناء بين البلدين خطوة دبلوماسية مفيدة للطرفين.

وأضاف ماتارام، بحسب ما ورد في بيان مكتوب صدر اليوم الثلاثاء: "إننا منفتحون على استكشاف إمكانية لتبادل السجناء مع الحكومة الماليزية. إذا وافق الطرفان، فسننتقل إلى مرحلة المناقشة الفنية".

وأوضح أن إندونيسيا لديها خبرة فيما يخص نقل السجناء، ولا سيما في إعادة السجناء الأجانب إلى بلادهم الأصلية لقضاء ما تبقى من فترة عقوبتهم.

وعلى صعيد متصل، أعربت مديرة إدارة الشئون الدولية ونقل السجناء في ماليزيا نائبة مفوض السجون زوليا خميس، عن حماسها لاستكشاف برنامج تبادل السجناء.