الأهلي يتوج ببطولة دوري كرة اليد للسيدات

تُوج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على فريق الشمس، بنتيجة 30-18 في مباراة الجولة الخامسة من الدورة الثانية المجمعة لحسم لقب الدوري التي أقيمت اليوم بين الفريقين على صالة حسن مصطفى.

وقدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-9 بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع.

وواصل فريق الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 30-18 ويحصل على اللقب.

ومن المقرر أن يستلم سيدات يد الأهلي درع البطولة وميداليات المركز الأول، غدًا الأربعاء عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة للدورة المجمعة الثانية لحسم لقب الدوري، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.

وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 28-19 ضمن منافسات البطولة.