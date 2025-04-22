إصابات جراء استهداف إسرائيلي لسيارة ودراجة نارية في بلدة الحنية جنوب لبنان

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة «بيك أب»، ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية في قضاء صور جنوب البلاد.

وأوضح أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، قائلًا إن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتطلق النار على المواطنين.