يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلا غنائيا بعرائس الماريونيت للكينج محمد منير، في الثامنة مساء غدا الخميس على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.

ويُقدم منير، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه منها في عشق البنات وشامندورة وأحمر شفايف وطعم البيوت.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" لمؤسس الساقية محمد عبدالمنعم الصاوي.

كما شهدت الساقية، عرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضها شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، والذي يحرك العرائس مع فريق عمله.