نتنياهو: مستعدون دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن تل أبيب على أهبة الاستعداد دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ.

وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة "اي 24" الإسرائيلية، أن مشروع إيران النووي تم تعطيلة لسنوات طويلة.

وتابع: "كنا نعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين".

وعلى مدى 12 يوما في يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران مستهدفة كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية. وردت إيران بوابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.