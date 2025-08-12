محافظة الإسكندرية تشهد إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في القضاء الجنائي

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، انطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها، مع التركيز على الجانب التقني والتكنولوجي والتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛

و تهدف منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مدّ الحبس الاحتياطي، إلى تمكين المحامي من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مدّ حبس المتهم عن بُعد من محبسه.

وترمي المنظومة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءتها، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة عالية، وتمكين القضاة من نظر القضايا دون الحاجة لحضور فعلي لأطراف الدعوى، مما يوفر الجهد والنفقات، خاصة في إجراءات مدّ الحبس الاحتياطي.

ويستهدف هذا التطبيق تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

وفي مستهل كلمته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ.

وأكد الوزيران أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، مشيرين إلى أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية، وتزويد المحاكم بـ1530 وحدة اتصال مرئي، لضمان فعالية العمل عن بُعد.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة الجديدة تم تطويرها بالكامل على يد مهندسين ومتخصصين مصريين بمركز الإبداع التطبيقي، وهي قادرة على التعرف على اللهجات العربية المختلفة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز 96%.

وأشار إلى أن التجربة بدأت قبل عامين مع مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتم تطويرها لتشمل الآن كافة إجراءات التقاضي الجنائي، مع خطط مستقبلية لتطبيقها في القضاء المدني.

كما شهد الحضور عرضًا توضيحيًا للمنظومة، أعقبه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمدّ حبس متهم عن بُعد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القضاء المصري.

يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

جاء ذلك بحضور المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، و اللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، ولفيف من قيادات وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.