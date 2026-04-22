الشرطة اليابانية تقبض على رجل كوري جنوبي بزعم تعطيل مهرجان

قالت الشرطة اليابانية، إنها ألقت القبض على مواطن كوري جنوبي يرفع لافتة تحمل رسائل سياسية اليوم الأربعاء، على خلفية مزاعم بعرقلته مهرجان الربيع السنوي في ضريح ياسوكوني بطوكيو.

ويكرم الضريح، ذكرى نحو 2.5 مليون قتيل من قتلى الحروب اليابانية، من بينهم مجرمون مدانون بجرائم حرب.

وترى دول كانت ضحية للعدوان الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، ولا سيما الصين والكوريتان، أن زيارة الضريح تعكس عدم الندم على ماضي اليابان الحربي.

وذكرت الشرطة، أن المشتبه به "64 عاما" رفع لافتة تضمنت رسائل من بينها دعوة "مجرمي الحرب" إلى التوقف عن الصلاة في ياسوكوني، وأخرى تتعلق بمطالبات إقليمية خاصة بجزيرة متنازع عليها بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضافت وكالة "كيودو" للأنباء، أن الرجل وقف عند البوابة الرئيسية للضريح وأمام مركبات كانت تقل مبعوثين من جانب الإمبراطور.

وكان من المقرر أن يقدم المبعوثون قرابين بالنيابة عنه، وفق ما ورد عبر الموقع الإلكتروني للضريح.

وأرسلت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي اعتادت الصلاة في الضريح بانتظام، زينة دينية بدلا من الزيارة للمرة الثانية منذ توليها المنصب، ما أثار انتقادات من الصين وكوريا الجنوبية.