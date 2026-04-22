جيش الاحتلال يزعم اعتراض مسيرة بالأجواء اللبنانية أطلقها حزب الله من الجنوب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيرة بالأجواء اللبنانية أطلقها حزب الله من الجنوب.

وادعت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن حزب الله أطلق قبل قليل، مسيّرة معادية باتجاه القوات الإسرائيلية التي تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي، في منطقة جنوب لبنان.

وأشارت إلى اعتراض المسيّرة بواسطة سلاح الجو، وأنها لم تعبر إلى داخل أراضي البلاد، قائلة إن «إطلاق حزب الله للمسيرة يعد خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار»، بحسب تدوينتها.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لبنان بأنه «دولة فاشلة تديرها إيران عبر حزب الله».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال.

ودعا لبنان إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله، وذلك عشية محادثات مرتقبة بينهما في واشنطن، قائلًا إن «حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان».

وزعم أن «لبنان وإسرائيل ليس بينهما خلافات جوهرية، بل بعض الخلافات البسيطة المتعلقة بمسار الحدود، والتي يمكن حلها».

واعتبر أن «حزب الله هو العقبة الرئيسية أمام السلام والتطبيع بين البلدين».

ومن المقرر أن يجمع لقاء سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في واشنطن، غدًا (الخميس)، لمناقشة تمديد وقف النار، وتحديد موعد وموقع المفاوضات.

والثلاثاء قبل الماضي، انتهت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على لبنان.

وشارك في المحادثات كل من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ومستشار وزارة الخارجية، مايكل نيدهام، والسفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة.

وقال السفير الإسرائيلي، بعد انتهاء المحادثات، إن المشاركين تطرّقوا إلى عدة قضايا، مضيفًا أن إسرائيل ولبنان «متفقان على تحرير لبنان من جماعة حزب الله».